Захаров и Кузнецов завоевали золото Универсиады в синхронных прыжках в воду

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ТАСС, 25 августа. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
По сумме шести прыжков россияне набрали 428,07 балла. Второе место заняли представители Южной Кореи Ву Харам и Еннам Ким (417,93). Итальянцы Лоренцо Марсалья и Габриэле Обер завоевали бронзу (387,12).
Это золото стало 13-м для российской команды на Универсиаде. Теперь в активе сборной России 56 медалей - 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.