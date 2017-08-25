Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захаров и Кузнецов завоевали золото Универсиады в синхронных прыжках в воду

Спорт
25 августа, 12:17 UTC+3 ТАСС

Это золото стало 13-м для российской команды на Универсиаде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Захаров и Евгений Кузнецов

ТАСС, 25 августа. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

По сумме шести прыжков россияне набрали 428,07 балла. Второе место заняли представители Южной Кореи Ву Харам и Еннам Ким (417,93). Итальянцы Лоренцо Марсалья и Габриэле Обер завоевали бронзу (387,12).

Это золото стало 13-м для российской команды на Универсиаде. Теперь в активе сборной России 56 медалей - 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 человек
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера
6
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама