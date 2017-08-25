Захаров и Кузнецов завоевали золото Универсиады в синхронных прыжках в воду

ТАСС, 25 августа. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

По сумме шести прыжков россияне набрали 428,07 балла. Второе место заняли представители Южной Кореи Ву Харам и Еннам Ким (417,93). Итальянцы Лоренцо Марсалья и Габриэле Обер завоевали бронзу (387,12).

Это золото стало 13-м для российской команды на Универсиаде. Теперь в активе сборной России 56 медалей - 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.