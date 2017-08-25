Сборная Южной Кореи по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

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Сборная Южной Кореи по хоккею сыграет на Кубке Первого каналаСпорт 25 августа, 12:20
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МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Южной Кореи по хоккею примет участие в Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
"Подтвердились все участники Кубка Первого канала, и среди них сборная Южной Кореи. Это уже официально", - сказал Ротенберг.
Южнокорейские хоккеисты в нынешнем году сумели выйти в элитный дивизион чемпионата мира и дебютируют в турнире в мае 2018 года. Также на Кубке Первого канала сыграет сборная Канады. Традиционно на этапах хоккейного Евротура, куда входит Кубок Первого канала, выступают четыре сборные - России, Швеции, Финляндии и Чехии.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 17 декабря на льду арены "ВТБ Ледовый дворец" в "Парке легенд".