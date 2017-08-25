Элитный турнир "Мастерс" по дзюдо будет проходить в Санкт-Петербурге с 2017 по 2019 год

УЕФА не опасается за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубовСпорт 25 августа, 14:44
Выжившие в Арктике: как спасались затерянные за полярным кругом людиВ стране 25 августа, 14:39
Минкомсвязь до 30 октября подготовит детальный план цифровой экономикиЭкономика и бизнес 25 августа, 14:38
На стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018 началась установка креселНовости Урала 25 августа, 14:32
Александр Кибовский рассказал о московской акции "Ночь кино"Новости партнеров 25 августа, 14:30
"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 14:25
Биатлонист Шипулин объяснил свои промахи на летнем ЧМ желанием создать интригу в гонкеСпорт 25 августа, 14:24
В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех летНовости Урала 25 августа, 14:07
Памятник Льву Дурову открыли в МосквеОбщество 25 августа, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Международный турнир по дзюдо "Мастерс" будет проходить в Санкт-Петербурге три года подряд - в 2017, 2018 и 2019. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Европейской федерации дзюдо (EJU).
"Мастерс" является одним из крупнейших турниров по дзюдо, престижнее которого считаются только Олимпийские игры и чемпионат мира. Право выступить на соревнованиях получают по 16 лучших мужчин и женщин в каждой весовой категории. Победители в каждой категории получат по 700 зачетных баллов олимпийской квалификации, серебряные призеры - 420, бронзовые - 280.
Каждый год соревнования проходят в разных городах и странах. Впервые "Мастерс" пройдет несколько раз подряд в одном городе.
В 2016 году "Мастерс" принимала мексиканская Гвадалахара, сборная России на том турнире завоевала два серебра и одну бронзу. В 2013 году соревнования проходили в Тюмени, когда российские дзюдоисты выиграли одно золото, одно серебро и одну бронзу.
Первый турнир "Мастерс" по дзюдо прошел в 2009 году в южнокорейском Сувоне, затем соревнования проходили в Баку, Алма-Ате и Тюмени, в 2014 году "Мастерс" не состоялся. В 2015 году турнир прошел в Рабате (Марокко).