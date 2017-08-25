Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал серебряную медаль на ЧМ по борьбе

ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл азербайджанцу Хаджи Алиеву в финальной схватке в весовой категории до 61 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.

Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу азербайджанца. Обладателями бронзовых медалей стали грузин Владимир Хинчегашвили и кубинец Йовлис Бонне.

Алиев является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратным чемпионом мира (2014, 2015). Рашидов - чемпион Европы 2016 года.

В четвертьфинале россиянин одержал победу над грузинским борцом Владимиром Хинчегашвили - олимпийским чемпионом 2016 года (в весе до 57 кг) и чемпионом мира 2015 года. В полуфинале Рашидов был сильнее представителя Турции Чингисхана Эрдогана, который ранее выступал за Россию под именем Опан Сат. Сат является трехкратным чемпионом Европы (2010, 2011, 2013).

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.