Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал серебряную медаль на ЧМ по борьбе

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ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл азербайджанцу Хаджи Алиеву в финальной схватке в весовой категории до 61 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу азербайджанца. Обладателями бронзовых медалей стали грузин Владимир Хинчегашвили и кубинец Йовлис Бонне.
Алиев является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратным чемпионом мира (2014, 2015). Рашидов - чемпион Европы 2016 года.
В четвертьфинале россиянин одержал победу над грузинским борцом Владимиром Хинчегашвили - олимпийским чемпионом 2016 года (в весе до 57 кг) и чемпионом мира 2015 года. В полуфинале Рашидов был сильнее представителя Турции Чингисхана Эрдогана, который ранее выступал за Россию под именем Опан Сат. Сат является трехкратным чемпионом Европы (2010, 2011, 2013).
Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.