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СМИ: "Спартак" завершит покупку футболиста "Спорт Ресифи" Фелипе на следующей неделе

Спорт
25 августа, 21:20 UTC+3 ТАСС

Предполагаемая сумма трансфера - €3,5 млн

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Эвертон Фелипе (слева)

Эвертон Фелипе (слева)

© Natacha Pisarenko

ТАСС, 25 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" завершит трансфер полузащитника бразильского "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе в начале следующей недели. Об этом сообщает портал Radio Jornal.

Ожидается, что сумма трансфера 20-летнего футболиста составит €3,5 млн. На данный момент клубы находятся в завершающей стадии переговоров.

Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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