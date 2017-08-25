СМИ: "Спартак" завершит покупку футболиста "Спорт Ресифи" Фелипе на следующей неделе

ТАСС, 25 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" завершит трансфер полузащитника бразильского "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе в начале следующей недели. Об этом сообщает портал Radio Jornal.

Ожидается, что сумма трансфера 20-летнего футболиста составит €3,5 млн. На данный момент клубы находятся в завершающей стадии переговоров.

Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч и отдал две голевые передачи.