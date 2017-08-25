Россиянин Валиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе

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ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Владислав Валиев одержал победу над азербайджанцем Александром Гостиевым в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу россиянина. Обладателем еще одной бронзовой медали стал американец Джейден Кокс. Чемпионом мира в данной весовой категории стал иранец Хассан Язданичарати, в финале одолевший Бориса Макоева из Словакии.
Валиев является действующим чемпионом России и бронзовым призером Гран-при Ивана Ярыгина нынешнего года.
В весовой категории до 57 кг победу одержал японец Юки Такахаси, серебряная медаль на счету американца Томаса Гилмана, бронзовые награды у украинца Андрея Яценко и Бехбаяра Эрденебата из Монголии.
Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.