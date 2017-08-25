Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Валиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе

Спорт
25 августа, 21:22 UTC+3 ТАСС

В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг он одержал победу над азербайджанцем Александром Гостиевым - 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Владислав Валиев одержал победу над азербайджанцем Александром Гостиевым в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу россиянина. Обладателем еще одной бронзовой медали стал американец Джейден Кокс. Чемпионом мира в данной весовой категории стал иранец Хассан Язданичарати, в финале одолевший Бориса Макоева из Словакии.

Валиев является действующим чемпионом России и бронзовым призером Гран-при Ивана Ярыгина нынешнего года.

В весовой категории до 57 кг победу одержал японец Юки Такахаси, серебряная медаль на счету американца Томаса Гилмана, бронзовые награды у украинца Андрея Яценко и Бехбаяра Эрденебата из Монголии.

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
3
Противостояние на крышах Петербурга: восторженные зрители и рассерженные жители
4
Источник: водитель упавшего в море автобуса не справился с управлением
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
Японские ученые сняли на видео морского слизня на рекордной восьмикилометровой глубине
7
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама