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Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады

Спорт
26 августа, 10:46 UTC+3 ТАСС

Соперником сборной России по полуфиналу станет победитель матча между командами Венгрии и Франции

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по водному полу победила команду Австралии в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе.

Матч завершился со счетом 13:6 в пользу россиянок.

Полуфинал пройдет 27 августа, соперником сборной России станет победитель матча между командами Венгрии и Франции.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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