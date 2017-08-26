Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады

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ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по водному полу победила команду Австралии в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе.
Матч завершился со счетом 13:6 в пользу россиянок.
Полуфинал пройдет 27 августа, соперником сборной России станет победитель матча между командами Венгрии и Франции.
Универсиада завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко