Международные соревнования по триатлону IronStar стартовали в Казани

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Порядка двух тысяч человек стартовали на разных дистанциях международных соревнований по триатлону IronStar в Казани. Спортсмены, среди которых есть и паратриатлеты, проплывут, проедут на велосипеде и пробегут по центральным улицам города, сообщил журналистам генеральный директор соревнований Андрей Кавун.

"Трасса практически осталась такой же, как и в прошлом году. Мы изменили конфигурацию стартового городка, чтобы возможностей у болельщиков было больше, изменили старт плавательного этапа. Около 2000 спортсменов из 11 стран мира суммарно участвуют, включая участников двух забегов - детского благотворительного StarKids и женского на 5 км IronLady (женский и детский забеги прошли накануне)", - пояснил Кавун. Деньги, собранные во время благотворительного забега, пойдут на строительство спортивной площадки для детей-сирот.

Спортсмены и любители могли выбрать две дистанции - "полужелезную" и "спринтерскую". "Полужелезный" триатлон включает в себя заплыв на 1,93 км, велогонку на 90 км и бег на 21,1 км. Участникам более облегченной дистанции "спринт" предстоит проплыть 0,75 км, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 5 км.

Основной заплыв состоится в акватории реки Казанка, которая идеально подходит для плавательного этапа благодаря проточной воде и отсутствию волн. Маршрут велоэтапа проложен по главным улицам города - участники проедут от Кремлевской дамбы до моста Миллениум. Беговой этап пройдет по Кремлевской набережной.

Соревнования IronStar проходят в Казани уже во второй раз. В 2016 году соревнования собрали более 1500 участников из 15 стран.