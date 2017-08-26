Архипов: выступление российских гребцов на ЧМ вызывает двойственное впечатление

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Результаты сборной России на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ вызывают двойственные и неоднозначные эмоции. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

В субботу российские гребцы завоевали две медали турнира, который проходит в чешском Рачице. Иван Штыль и Виктор Мелантьев стали победителями в каноэ-двойке на дистанции 500 м, Ирина Андреева и Олеся Ромасенко выиграли серебро в аналогичной дисциплине и на аналогичной дистанции.

"Эмоции неоднозначные, двойственные. Золото - это, конечно, великолепно, я поздравляю Ивана Штыля и Витю Мелантьева, прекрасное выступление, ребята хорошо прошли подготовку перед турниром. Ирину Андрееву и Олесю Ромасенко тоже с серебром поздравляю, они составили серьезную конкуренцию канадкам, это достойно", - сказал Архипов.

"Двойственное впечатление [от выступления сборной] потому, что пока одно серебро в олимпийской дисциплине, больше, к сожалению, нет. Будем рассчитывать на завтрашний день - Ивана Штыля и Сашу Коваленко на 200 м, но это тоже неолимпийская дистанция. Очень надеюсь на Витю Мелатьева и Владислава Чеботаря на 1000 м, олимпийской дистанции, здесь рассчитываю, что ребята поборются за медали", - добавил он.

Чемпионат мира завершится 27 августа.