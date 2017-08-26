Андреева и Ромасенко завоевали серебро ЧМ в гребле на каноэ-двойке на 500 м

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ТАСС, 26 августа. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко стали серебряными призерами чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. Турнир проходит в чешском Рачице.
Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 57,264 секунды. Победительницами стали канадки Лоренс Винсен-Лапоинт и Кэти Винсен (1.56,752). Третье место заняли представительницы Белоруссии Алена Наздрова и Камила Бобр (1.57,858).
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 27 августа.