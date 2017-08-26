ФК "Олимпиец" с 10 сентября начнет использовать базу на Бору, построенную к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Нижегородский футбольный клуб "Олимпиец" 10 сентября заедет на базу на Бору, которая была построена к чемпионату мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

База представляет собой шестиэтажную гостиницу на 75 номеров и футбольное поле с натуральным газоном. При этом база может быть полезна не только для футболистов, но и других профессиональных спортсменов, благодаря расположенному рядом ФОКу "Красная Горка", где есть игровой зал, бассейн и ледовая арена.

"Олимпиец" заедет на базу на постоянной основе 10 сентября, как только будет готово поле. Под команду будут выделены третий и четвертый этажи. Команда будет продолжать проводить некоторые тренировки на искусственном поле, потому что "Олимпиец" будет играть на нем до зимы", - отметил Сватковский.

"В силу обстоятельств все наши стадионы, которые могут принимать игры Футбольной национальной лиги, находятся на реконструкции. Мы планируем, что весной "Олимпиец" вернется в Нижний Новгород на стадион "Локомотив", - добавил Сватковский.

"Олимпиец" был основан в 2015 году. По итогам прошлого сезона команда заняла первое место в зоне "Урал-Поволжье" второго дивизиона и поднялась в ФНЛ. Летом главным тренером "Олимпийца" был назначен Николай Писарев. Сейчас "Олимпиец" проводит домашние матчи в Дзержинске.