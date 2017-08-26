"Авангард" победил "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 26 августа. Омский "Авангард" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Авангарда" отличились Максим Березин (56-я минута) и Даниил Файзуллин (64). У "Торпедо" шайбу забросил Денис Паршин (28).
"Авангард" занимает третье место в таблице Восточной конференции с семью очками. "Торпедо" идет четвертым на Западе с четырьмя очками.
Следующий матч "Авангард" проведет дома против "Спартака". "Торпедо" сыграет в гостях с "Сибирью". Обе встречи пройдут 28 августа.
В другом матче дня рижское "Динамо" победило "Барыс" со счетом 5:3.