"Амкар" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв "Арсенал"

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ТАСС, 26 августа. Пермский "Амкар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 21-й минуте забил Александр Рязанцев. Для пермской команды эта победа стала первой в нынешнем сезоне первенства страны, до этого клуб дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.
Всего в чемпионате России "Амкар" не мог победить на протяжении 18 матчей, последнюю победу команда одержала 12 марта над санкт-петербургским "Зенитом".
В турнирной таблице "Амкар" занимает последнее, 16-е место, набрав пять очков. "Арсенал" с семью баллами идет 13-м.
В следующем туре "Амкар" примет московский ЦСКА, "Арсенал" на выезде сыграет с "Ростовом". Обе встречи пройдут 10 сентября.