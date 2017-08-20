"Зенит" победил "Амкар" и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ

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ТАСС, 20 августа. Санкт-петербургский "Зенит" победил пермский "Амкар" со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Единственный гол в матче забил нападающий "Зенита" Александр Кокорин (61-я минута). 26-летний россиянин забил в пятой игре турнира подряд. Всего на счету Кокорина шесть голов в нынешнем чемпионате, он возглавил бомбардирскую гонку.
В составе санкт-петербургского клуба в официальной игре дебютировал 22-летний нападающий Андрей Панюков, заменив на 81-й минуте Дмитрия Полоза.
"Зенит" набрал 19 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата России. "Амкар" с двумя очками занимает последнюю 16-ю строчку, являясь единственным клубом, который ни разу не побеждал в нынешнем турнире.
В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Ростовом" 27 августа, "Амкар" днем ранее сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".