Футболист "Зенита" Дзюба не полетел с командой на матч РФПЛ против "Амкара"

ТАСС, 19 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" полетел в Пермь на матч седьмого тура чемпионата России без нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Зенит" отправился в Пермь в составе 20 футболистов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 28-летний Дзюба может покинуть "Зенит" до конца трансферного окна и перейти на правах аренды в московский "Локомотив" или "Краснодар". Президент "Зенита" Сергей Фурсенко комментируя ТАСС информацию о возможном уходе Дзюбы, сообщил что вопрос ухода игрока из команды не обсуждается.

Матч между "Зенитом" и "Амкаром" состоится в воскресенье, начало - 15:00 мск.