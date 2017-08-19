Футболист "Зенита" Дзюба не полетел с командой на матч РФПЛ против "Амкара"

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ТАСС, 19 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" полетел в Пермь на матч седьмого тура чемпионата России без нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Зенит" отправился в Пермь в составе 20 футболистов.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 28-летний Дзюба может покинуть "Зенит" до конца трансферного окна и перейти на правах аренды в московский "Локомотив" или "Краснодар". Президент "Зенита" Сергей Фурсенко комментируя ТАСС информацию о возможном уходе Дзюбы, сообщил что вопрос ухода игрока из команды не обсуждается.
Матч между "Зенитом" и "Амкаром" состоится в воскресенье, начало - 15:00 мск.