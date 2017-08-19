Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Зенита" Дзюба не полетел с командой на матч РФПЛ против "Амкара"

Спорт
19 августа, 16:34 UTC+3 ТАСС

Матч 7-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром" состоится в Перми в воскресенье, начало - 15:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артем Дзюба

Артем Дзюба

© ФК "Зенит"/ТАСС/ Вячеслав Евдокимов

ТАСС, 19 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" полетел в Пермь на матч седьмого тура чемпионата России без нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Зенит" отправился в Пермь в составе 20 футболистов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 28-летний Дзюба может покинуть "Зенит" до конца трансферного окна и перейти на правах аренды в московский "Локомотив" или "Краснодар". Президент "Зенита" Сергей Фурсенко комментируя ТАСС информацию о возможном уходе Дзюбы, сообщил что вопрос ухода игрока из команды не обсуждается.

Матч между "Зенитом" и "Амкаром" состоится в воскресенье, начало - 15:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
4
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
5
Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на Ставрополье
6
Войсковая эксплуатация новейшего пулемета РПК-16 может начаться в этом году
7
Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама