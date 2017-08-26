"Красная Армия" сыграет с "Модо" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных клубов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. "Красная Армия" встретится со шведским "Модо" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд в Екатеринбурге.
В полуфинале "Модо" победил казахстанский клуб "Снежные барсы" со счетом 4:3. В составе проигравшей команды отличились Самат Данияр (25-я минута), Кирилл Балдин (30), Артур Гатиятов (44). За "Модо" шайбы забросили Тобиас Астрём (16), Себастьян Вальфридссон (18), Антон Градин (43), Николас Мюллер (46).
Ранее в другом полуфинале "Красная Армия" победила чешский "Тршинец" со счетом 5:1.
Финал состоится 27 августа.