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"Красная Армия" сыграет с "Модо" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных клубов

Спорт
26 августа, 17:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, августа. /ТАСС

Встреча состоится 27 августа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. "Красная Армия" встретится со шведским "Модо" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд в Екатеринбурге.

В полуфинале "Модо" победил казахстанский клуб "Снежные барсы" со счетом 4:3. В составе проигравшей команды отличились Самат Данияр (25-я минута), Кирилл Балдин (30), Артур Гатиятов (44). За "Модо" шайбы забросили Тобиас Астрём (16), Себастьян Вальфридссон (18), Антон Градин (43), Николас Мюллер (46).

Ранее в другом полуфинале "Красная Армия" победила чешский "Тршинец" со счетом 5:1.

Финал состоится 27 августа.

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