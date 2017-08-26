"Океан" победил "Рубин" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа./ТАСС/. Керченский "Океан" на домашнем поле со счетом 5:1 победил "Рубин" из Ялты во втором туре чемпионата Крыма по футболу.

В составе хозяев голами отметились Игорь Зубко (2-я минута), Борис Гогичашвили (16), Игорь Зубко (60), Руслан Маргиев (71) и Кантемир Бацев (90). У гостей отличился Никита Гаркуша (64).

В еще одном матче "Севастополь" на выезде в Феодосии переиграл местный клуб "Кафа" со счетом 3:1.

В воскресенье состоятся заключительные матчи второго тура: "Кызылташ" (Бахчисарай) примет "Евпаторию", а "Крымтеплица" из поселка Молодежное "ТСК- Таврию" (Симферополь).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В нем участвует восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".