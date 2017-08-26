Хэмилтон заявил, что для него честь повторить рекорд Шумахера по победам в квалификациях

ТАСС, 26 августа. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон заявил, что для него является большой честью сравняться с немцем Михаэлем Шумахером по количеству выигранных квалификаций. Слова спортсмена приводит британский телеканал Sky Sports.

Хэмилтон в субботу стал победителем квалификации Гран- при Бельгии. 32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету обоих теперь по 68 побед.

"Для меня большая честь сравняться с Шумахером, но он все равно остается одним из величайших гонщиков в истории. Я думаю о нем и молюсь за него все время. Я имел честь участвовать в гонках вместе с ним. Я всегда восхищался и восхищаюсь им", - заявил Хэмилтон.

Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с этим "впечатляющим достижением". "Когда Михаэль гонялся, он обычно говорил, что рекорды существуют для того, чтобы быть битыми. Когда это происходит, то это становится большим достижением, которого невозможно добиться без таланта и мастерства. Хорошая работа и заслуженный успех, Льюис", - сказано в обращении к Хэмилтону от семьи семикратного чемпиона мира.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.

Второе место в квалификации занял пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Гонка Гран-при Бельгии пройдет 27 августа.