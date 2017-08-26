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Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"

Спорт
26 августа, 16:01 UTC+3 ТАСС

Британский пилот выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, теперь на его счету 68 побед

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 26 августа. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бельгии.

32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету обоих теперь по 68 побед.

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