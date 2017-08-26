Команда "Формулы-1" "Феррари" продлила контракт с Феттелем на три года

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ТАСС, 26 августа. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" продлила контракт с немцем Себастьяном Феттелем до 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе итальянской команды.
Ранее "Феррари" объявила о продлении контракта на 2018 год с финским гонщиком Кими Райкконеном.
Феттель дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "БМВ-Заубер", после он выступал за "Торо Россо" и "Ред Булл", в составе которого стал четырехкратным чемпионом мира. В "Феррари" перешел в 2015 году. Всего на счету 30-летнего немца 46 побед в "Формуле-1".