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Команда "Формулы-1" "Феррари" продлила контракт с Феттелем на три года

Спорт
26 августа, 13:29 UTC+3 ТАСС

Ранее "Феррари" объявила о продлении контракта на 2018 год с финским гонщиком Кими Райкконеном

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель

© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 26 августа. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" продлила контракт с немцем Себастьяном Феттелем до 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе итальянской команды.

Ранее "Феррари" объявила о продлении контракта на 2018 год с финским гонщиком Кими Райкконеном.

Феттель дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "БМВ-Заубер", после он выступал за "Торо Россо" и "Ред Булл", в составе которого стал четырехкратным чемпионом мира. В "Феррари" перешел в 2015 году. Всего на счету 30-летнего немца 46 побед в "Формуле-1".

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