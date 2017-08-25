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Отдохнули и снова в бой: гонщики "Формулы-1" после летних каникул выступят в Бельгии

Спорт
25 августа, 0:54 UTC+3 ТАСС

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата

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© EPA/DAVID EBENER

ТАСС, 25 августа. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Бельгии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Четырехнедельная летняя пауза подошла к концу, и лучшие гонщики мира готовы к продолжению борьбы в чемпионате. Лидером на каникулы уходил четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из "Феррари", опережавший пару пилотов "Мерседеса" - британца Льюиса Хэмилтона и финна Валттери Боттаса - на 14 и 33 очка соответственно. Основная борьба за титул идет между немцем и британцем, однако стабильно выступающий в последних гонках Боттас в случае возникновения каких-то проблем у лидеров не упустит возможность вклиниться в этот спор.

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Прошедшая пауза должна пойти на пользу и единственному представителю России в "королевских гонках" Даниилу Квяту. Уфимец с 10 штрафными баллами по-прежнему находится на грани дисквалификации, которая наступит при достижении 12 баллов. В таком положении россиянин будет находиться вплоть до октября, когда сгорят первые штрафные баллы. До тех пор ему необходимо быть предельно внимательным и не допускать ошибок, за которые последуют наказания, во многом от этого будет зависеть продление контракта с "Торо Россо" на следующий сезон.

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Особенным украшением трассы считается связка поворотов "красная вода". Трасса достаточно скоростная, и на ней практически нет препятствий для обгона соперников. А резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер - шесть. Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов чаще других побеждал в Спа финн Кими Райкконен - четыре раза, по две победы имеют Хэмилтон и Феттель, по одной - австралиец Даниэль Риккьярдо и бразилец Фелипе Масса.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).

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