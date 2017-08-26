Борец вольного стиля Садулаев завоевал серебро на чемпионате мира

ТАСС, 26 августа. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира, который завершился в Париже.

В финальной схватке россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6. Обладателями бронзовых медалей стали азербайджанец Асланбек Алборов и Георгий Кетоев из Армении.

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем Европейских игр 2015 года. Снайдер - олимпийский чемпион Игр-2016 в весовой категории до 97 кг, чемпион мира 2015 года.

Сборная России завоевала 10 медалей на чемпионате мира в Париже: пять серебряных и пять бронзовых.