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Российский борец вольного стиля Гогаев завоевал бронзу на чемпионате мира

Спорт
26 августа, 20:49 UTC+3 ТАСС

В схватке за третье место россиянин одержал победу над турком Мустафой Кая со счетом 8-2

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Алан Гогаев

Алан Гогаев

© AP Photo/Misha Japaridze

ТАСС, 26 августа. Российский борец вольного стиля Алан Гогаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира в Париже.

В схватке за третье место россиянин одержал победу над турком Мустафой Кая со счетом 8-2.

Гогаев стал двукратным медалистом мировых первенств. На чемпионате мира в Москве в 2010 году он выиграл серебро.

В активе сборной России на чемпионате мира стало девять медалей: четыре серебряные и пять бронзовых.

Турнир завершится 26 августа.

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