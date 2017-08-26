Российский борец вольного стиля Гогаев завоевал бронзу на чемпионате мира

ТАСС, 26 августа. Российский борец вольного стиля Алан Гогаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира в Париже.

В схватке за третье место россиянин одержал победу над турком Мустафой Кая со счетом 8-2.

Гогаев стал двукратным медалистом мировых первенств. На чемпионате мира в Москве в 2010 году он выиграл серебро.

В активе сборной России на чемпионате мира стало девять медалей: четыре серебряные и пять бронзовых.

Турнир завершится 26 августа.