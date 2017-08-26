Российский борец вольного стиля Цаболов завоевал серебро на чемпионате мира

ТАСС, 26 августа. Российский борец вольного стиля Хетик Цаболов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира в Париже.

В финале Цаболов уступил американцу Джордану Барроузу со счетом 6:9. Бронзовыми призерами стали белорус Али Шабанов и Сонер Демирташ из Турции.

Барроуз стал четырехкратным чемпионом мира. Ранее он побеждал на мировых первенствах в 2011, 2013, 2015 годах. Также в его активе золото Олимпийских игр 2012 года.

Цаболов завоевал вторую медаль на мировых первенствах. В 2014 году он стал чемпионом в весе до 70 кг.

В активе сборной России на чемпионате мира в Париже стало восемь медалей - четыре серебряных и четыре бронзовых.

Чемпионат мира завершится 26 августа.