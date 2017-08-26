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Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбе

Спорт
26 августа, 22:59 UTC+3 <

На турнире в Париже россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград

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© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 26 августа. Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на чемпионате мира в Париже, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. На турнире в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград.

Борцы вольного стиля выиграли три серебра и две бронзы. Серебряные медали завоевали Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), Хетик Цаболов (74) и Гаджимурад Рашидов (61). Бронзовые награды в активе Алана Гогаева (65) и Владислава Валиева (86). Впервые с 1954 года отечественные вольники не одержали ни одной победы на мировом первенстве.

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Отечественные борцы греко-римского стиля не смогли завоевать золото ЧМ впервые с 1953 года

Борцы греко-римского стиля остались без золотых медалей чемпионата мира впервые с 1953 года. Они выиграли два серебра и две бронзы. Александр Чехиркин (75) и Муса Евлоев (98) стали вторыми в своих весовых категориях, а Артем Сурков (66) и Стеман Марянян (59) - третьими. Женская сборная России выиграла одну бронзу, Валерия Лазинская завоевала медаль в весе до 63 кг.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла 13-е место. Первыми стали японцы (6-1-2), вторыми - американцы (3-3-3), третьими - турки (3-1-3). На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе россияне завоевали четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном зачете.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. Никогда сборная России не выигрывала на них меньше трех золотых медалей. Стоит отметить, что в олимпийские годы также проводятся чемпионаты мира, на которых разыгрываются медали в неолимпийских видах и весовых категориях.

На так называемых "усеченных" мировых первенствах россияне оставались без золотых медалей, как, например, в 2008 и 2012 годах, когда турниры проводились только среди женщин.

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