Сборная России завоевала бронзу в командном турнире на чемпионате мира по пятиборью

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России в составе Александра Лесуна, Кирилла Белякова и Ильи Фролова завоевала бронзовые медали в командном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

Победу одержала команда Египта, второй стала сборная Польши.

В личном первенстве россияне остались без медалей. Илья Фролов занял восьмое место, Кирилл Беляков - 15-е. Лидер сборной России Александр Лесун, который является олимпийским чемпионом 2016 года, занял второе место в группе В в квалификации, но в финале снялся из-за проблем со здоровьем. Он лидировал после первого вида программы - фехтования.

В командном турнире считается общее количество очков, набранное тремя спортсменами. В зачет идет наивысший результат каждого пятиборца, показанный в квалификации или в финальных соревнованиях.

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.