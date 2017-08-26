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Сборная России завоевала бронзу в командном турнире на чемпионате мира по пятиборью

Спорт
26 августа, 23:05 UTC+3 ТАСС

Победу одержала команда Египта, второй стала сборная Польши

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Илья Фролов

Илья Фролов

© ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России в составе Александра Лесуна, Кирилла Белякова и Ильи Фролова завоевала бронзовые медали в командном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

Победу одержала команда Египта, второй стала сборная Польши.

В личном первенстве россияне остались без медалей. Илья Фролов занял восьмое место, Кирилл Беляков - 15-е. Лидер сборной России Александр Лесун, который является олимпийским чемпионом 2016 года, занял второе место в группе В в квалификации, но в финале снялся из-за проблем со здоровьем. Он лидировал после первого вида программы - фехтования.

В командном турнире считается общее количество очков, набранное тремя спортсменами. В зачет идет наивысший результат каждого пятиборца, показанный в квалификации или в финальных соревнованиях.

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.

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