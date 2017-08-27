Начало поединка по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором отложено

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ТАСС, 27 августа. Начало боя по правилам бокса между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором отложено из-за проблем с системой платных трансляций (Pay-per view). Об этом сообщает телеканал ESPN.
Поединок между 40-летним американцем и 29-летним ирландцем должен был начаться в 7:00 по московскому времени, бой пройдет в Лас-Вегасе. О том, на сколько задерживается поединок, не сообщается.
"Из-за огромного спроса кабельная система по всей стране перегружена, - сказал вице-президент телеканала Showtime, который имеет права на показ поединка, Стивен Эспиноза. - Мы закрываем и перезапускаем некоторые системы".
Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
На счету Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.