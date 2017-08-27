Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начало поединка по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором отложено

Спорт
27 августа, 6:57 UTC+3 ТАСС

Бой начнется позднее из-за проблем с системой платных трансляций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флойд Мэйуэзер (слева) и Конор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер (слева) и Конор Макгрегор

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 27 августа. Начало боя по правилам бокса между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором отложено из-за проблем с системой платных трансляций (Pay-per view). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Поединок между 40-летним американцем и 29-летним ирландцем должен был начаться в 7:00 по московскому времени, бой пройдет в Лас-Вегасе. О том, на сколько задерживается поединок, не сообщается.

"Из-за огромного спроса кабельная система по всей стране перегружена, - сказал вице-президент телеканала Showtime, который имеет права на показ поединка, Стивен Эспиноза. - Мы закрываем и перезапускаем некоторые системы".

Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начало поединка по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором отложено
2
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса
3
Глава Якутии выразил соболезнования в связи с прекращением поиска горняков
4
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
Увидеть Париж и не услышать гимна: российские борцы остались без золота чемпионата мира
7
Олимпийский чемпион по футболу Игорь Добровольский отмечает 50-летний юбилей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама