Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады

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ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России по волейболу победила команду Аргентины в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-2.
В полуфинале сборная России 28 августа встретится с победителем матча между командами Японии и Португалии.
Женская сборная России сыграет в финале против японок в понедельник.
Универсиада завершится 30 августа.
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко