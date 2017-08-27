Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады

Спорт
27 августа, 15:30 UTC+3 ТАСС

В матче 1/4 финала россияне переиграли команду Аргентины со счетом 3-2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России по волейболу победила команду Аргентины в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-2.

В полуфинале сборная России 28 августа встретится с победителем матча между командами Японии и Португалии.

Женская сборная России сыграет в финале против японок в понедельник.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области
3
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
4
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
5
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ
6
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
7
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама