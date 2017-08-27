Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады

ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России по волейболу победила команду Аргентины в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3-2.

В полуфинале сборная России 28 августа встретится с победителем матча между командами Японии и Португалии.

Женская сборная России сыграет в финале против японок в понедельник.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко