Бутенко: ошибку судей в матче ЦСКА - "Ахмат" можно списать на человеческий фактор

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Ошибку судейской бригады в матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА - "Ахмат" можно объяснить человеческим фактором. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.
Судейская бригада матча ЦСКА - "Ахмат" ошибочно засчитала гол грозненской команды после того, как мяч покинул пределы поля.
"Главный судья матча не мог видеть, ушел ли мяч за лицевую линию или нет. Скорее всего, линейный арбитр занял неправильную позицию и не смог правильно оценить эпизод. Как избежать таких ошибок в будущем? Думаю, что тут сказался человеческий фактор", - сказал Бутенко.
В данный момент идет второй тайм встречи, счет 1:0 в пользу клуба из Грозного.