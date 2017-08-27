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Россияне заняли весь пьедестал на юношеском ЧЕ по пляжному волейболу в Казани

Спорт
27 августа, 19:34 UTC+3 ТАСС

Первенство Европы для игроков не старше 18 лет проводится каждый год

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ТАСС, 27 августа. Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров завоевали золотые медали юношеского первенства Европы по пляжному волейболу (игроки не старше 18 лет), который прошел в Казани.

В финале турнира россияне обыграли соотечественников Алексея Архипова и Николая Чухненкова со счетом 2-0.

В игре за третье место россияне Денис Шекунов и Тимур Ермотик победили французскую пару Вивьен Турнье/Поль Николе (2-0).

Ранее в соревнованиях у девушек золото завоевали россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова, которые в финале переиграли голландский дуэт Райса Шон/Эми ван Дрил со счетом 2-1. В матче за третье место украинки Виктория Лисица и Екатерина Дашевская обыграли итальянок Чиару Масон и Клаудию Скамполи (2-0).

Первенство Европы для игроков не старше 18 лет проводится каждый год. В нынешнем турнире приняли участие по 32 женских и мужских пар из 33 европейских стран.

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