Российские волейболисты проиграли иранцам в финале юниорского ЧМ по волейболу

ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России проиграла команде Ирана в финальном матче юниорского чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 19 лет, который проходил в Бахрейне.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу иранцев.

В матче за бронзовые медали сборная Японии победила команду Южной Кореи - 3-0.

Ранее сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, проиграв в финале команде Аргентины.