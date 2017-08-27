Российские волейболисты проиграли иранцам в финале юниорского ЧМ по волейболу

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ТАСС, 27 августа. Мужская сборная России проиграла команде Ирана в финальном матче юниорского чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 19 лет, который проходил в Бахрейне.
Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу иранцев.
В матче за бронзовые медали сборная Японии победила команду Южной Кореи - 3-0.
Ранее сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, проиграв в финале команде Аргентины.