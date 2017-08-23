Сборная России вышла в плей-офф молодежного ЧМ по волейболу со второго места в группе

ТАСС, 23 августа. Сборная России проиграла команде Ирана в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, который проходит в Каире.

Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу иранцев.

Россияне заняли второе место в группе B с 12 очками, первой стала команда Аргентины (13), обе сборные вышли в плей-офф. В группе B выступали также команды Алжира, Китая, Ирана и Турции. В полуфинале сборная России встретится с командой Бразилии. Матч пройдет 24 августа.

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

Турнир в Каире завершится 25 августа.