Сборная России вышла в плей-офф молодежного ЧМ по волейболу со второго места в группе

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ТАСС, 23 августа. Сборная России проиграла команде Ирана в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, который проходит в Каире.
Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу иранцев.
Россияне заняли второе место в группе B с 12 очками, первой стала команда Аргентины (13), обе сборные вышли в плей-офф. В группе B выступали также команды Алжира, Китая, Ирана и Турции. В полуфинале сборная России встретится с командой Бразилии. Матч пройдет 24 августа.
На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.
Турнир в Каире завершится 25 августа.