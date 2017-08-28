Шарапова начинает выступление на Открытом чемпионате США по теннису

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису стартует в понедельник в Нью-Йорке. Впервые в сезоне на турнире Большого шлема выступит россиянка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов и в первом матче сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Шарапова в апреле отбыла дисквалификацию за употребление запрещенного препарата мельдония, однако с тех пор пропустила несколько месяцев из-за травмы. На майский турнир Roland Garros в Париже Шарапова не получила wild card и могла стартовать лишь с квалификации, тогда как заявку на участие в июньском Уимблдоне в Лондоне и вовсе не подавала.

Учитывая, что приостановила карьеру из-за беременности сильнейшая теннисистка мира последних лет Серена Уильямс, организаторы открытого чемпионата США решили сделать ставку на Шарапову, которая будет главной звездой турнира, хотя и не входит в число 32 сеянных. По семейным обстоятельствам не сыграет в Нью-Йорке также белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

В результате жеребьевки соперницей Шараповой по первому матчу на турнире стала вторая ракетка мира 25-летняя румынка Симона Халеп, которая турниры Большого шлема еще не выигрывала, однако дважды выступала в финале Roland Garros - в том числе и в нынешнем году, уступив Елене Остапенко из Латвии. Встреча между Шараповой и Халеп начнется сразу после церемонии открытия на центральном корте имени Артура Эша - ориентировочно в 02:00 мск в ночь на вторник.

Посев в Нью-Йорке получили россиянки Светлана Кузнецова (8-й номер), Елена Веснина (17), Анастасия Павлюченкова (19). Выступят на Открытом чемпионате США также Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Евгения Родина. Через квалификацию пробились в основную сетку турнира Анна Блинкова и Софья Жук.

В первую тройку "сеянных" теннисисток входят лидер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса. Четвертый посев - у украинки Элины Свитолиной, шестой - у победительницы турнира 2016 года немки Ангелик Кербер.

В фаворитах Надаль и Федерер

В мужском турнире первый номер посева получил 31-летний испанец Рафаэль Надаль, который вернул себе лидерство в мировом рейтинге, проводя отличный сезон и в 10-й раз в карьере выиграв Roland Garros, который проходит на любимых для него грунтовых покрытиях. В тройку фаворитов также входят 36-летний швейцарец Роже Федерер, который два месяца назад в восьмой раз выиграл Уимблдон, и представляющий Германию 20-летний Александр Зверев. Уже после жеребьевки снялся из-за травмы второй теннисист в мировом рейтинге британец Энди Маррей, так что Надаль (1) и Федерер (3) могут встретиться уже в полуфинале.

25-й номер посева имеет российский теннисист Карен Хачанов. Из-за травм пропустят Открытый чемпионат США четыре теннисиста из числа первой мировой десятки - Маррей, Стэн Вавринка из Швейцарии, серб Новак Джокович и японец Кей Нисикори, а также 11-й в этом списке - Милан Раонич из Канады.

В основной сетке выступят россияне Евгений Донской, Андрей Кузнецов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный.

Открытый чемпионат США пройдет в течение двух недель на кортах с твердым покрытием Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Помимо личных турниров, состоятся соревнования среди пар, в миксте, в также юниоров и ветеранов. В женском парном разряде первый номер посева имеют олимпийские чемпионки Веснина и Макарова, тогда как пара Анастасии Павлюченковой и Кристины Младенович из Франции посеяна под 13-м номером.

Общий призовой фонд нынешнего турнира - $50 млн.

В лидерах - Коннорс, Сампрас, Эверт и Серена

Впервые теннисный чемпионат США состоялся в 1881 году, когда соревнования стали проходить на кортах казино в Ньюпорте на Род-Айленде. В 1968 году турнир получил открытый статус, а через 10 лет окончательно переехал в Квинс на корты теннисного центра в парке "Флашинг-Мидоуз", впоследствии названного в честь многократной чемпионки Билли Джин Кинг.

В "открытую эру" чаще других американский турнир Большого шлема выигрывали американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас, а также Роджер Федерер - по пять раз. У женщин по шесть титулов на счету американок Крис Эверт и Серены Уильямс.

Единственным российским победителем в мужском одиночном разряде является Марат Сафин (2000 г). В 2004 году в Нью-Йорке выиграла Светлана Кузнецова, в 2006 году - Мария Шарапова. По разу в финал выходили Елена Дементьева, Кузнецова и Вера Звонарева.