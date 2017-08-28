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Сборная России с Хасаном Халмурзаевым стартует на чемпионате мира по дзюдо

Спорт
28 августа, 0:29 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, августа. /ТАСС

Медали чемпионата мира будут разыграны в личных турнирах и в смешанных командных соревнованиях

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Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев

Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по дзюдо стартует в понедельник в Будапеште. В церемонии открытия турнира примет участие президент РФ Владимир Путин.

На турнире будут разыграны медали в личных турнирах в 14 весовых категориях (семи у мужчин и женщин), а также в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут в новом формате, получившем олимпийский статус. В мужскую сборную России включены Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Пуляев (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), Хасан Халмурзаев и Алан Хубецов (81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (100 кг). Почти все члены российской сборной выигрывали крупные турниры, Хасан Халмурзаев - олимпийский чемпион 2016 года, а Мшвидобадзе и Хубецов в апреле выиграли чемпионат Европы в Варшаве.

В состав женской команды вошли Ирина Долгова и Сабина Гилязова (48 кг), Наталья Кузютина и Юлия Казарина-Рыжова (52 кг), Ирина Заблудина (57 кг), Екатерина Валькова и Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг), Ксения Чибисова (свыше 78 кг). Не представлены российские спортсмены в мужской абсолютной категории, а также в весе до 78 кг у женщин.

В командном турнире российскую сборную могут усилить Уали Куржев, Зелимхан Оздоев, Михаил Игольников, Магомед Магомедов, Андрей Волков, Ренат Саидов, Анна Гущина, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Валентина Мальцева и Наталья Соколова.

По словам генерального менеджера сборной России Эцио Гамбы, российские дзюдоисты способны бороться за медали во всех весовых категориях. На золото Гамба рассчитывает в весе до 66 и 81 кг у мужчин, где выступят двукратный серебряный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев (66 кг) и олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев, и до 52 - у женщин, где заявлена бронзовый призер Олимпиады Наталья Кузютина.

Новый командный формат

На чемпионате мира впервые будет опробован новый формат командного турнира "стенка на стенку", в котором выступят по три мужчины (в категориях 73, 90 и свыше 90 кг) и три женщины (57, 70 и свыше 70 кг) от каждой страны. Такой вид соревнований дебютирует на Олимпийских играх 2020 года в Токио. По словам Гамбы, он более подходит для стран, которые не имеют полного представительства в каждом весе - как Россия, Япония, Южная Корея, Франция или Бразилия, которые могут выставить сбалансированную сборную из спортсменов всех категорий.

Чемпионат мира пройдет в течение недели на арене "Ласло Папп" в Будапеште. Соревнования стартуют с наилегчайших весов, а 2 сентября будут разыграны награды в тяжелых категориях. В заключительный день турнира 3 сентября состоится командный турнир.

Призовой фонд чемпионата мира составляет около $1 млн, из них 798 тысяч будет распределено между победителями и призерами индивидуальных соревнований и 200 - командного турнира.

В пятницу в венгерской столице состоялся конгресс Международной федерации дзюдо (IJF), где на пост президента был переизбран румын Мариус Визер, возглавляющий организацию с 2007 года.

Первый чемпионат мира по дзюдо среди мужчин прошел в 1956 году в Токио, в 1980 году в Нью-Йорке состоялись первые женские соревнования. С 1987 года проводятся совместные чемпионаты мира. Отечественные дзюдоисты завоевали 18 золотых медалей, причем на предыдущем турнире в 2015 году в Астане сборная России осталась без золота, а серебряные награды выиграли Пуляев и Денисов. Последним российским чемпионом мира в 2011 году в Париже в категории до 100 кг стал Тагир Хайбулаев.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три медали. Чемпионами Игр стали Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (81), Наталья Кузютина завоевала бронзовую награду в категории до 52 кг.

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Персоны
Халмурзаев, Хасан Магометович
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