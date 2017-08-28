СМИ: "Порту" отклонил предложение "Спартака" о трансфере футболиста Браими

ТАСС, 28 августа. Португальский футбольный клуб "Порту" отказался продавать алжирского нападающего Ясина Браими в московский "Спартак". Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, красно-белые сделали португальскому клубу предложение о переходе 27-летнего алжирца за €25 млн плюс бонусы в размере €5 млн, однако получили отказ.

Браими выступает за "Порту" с 2014 года. За это время игрок провел в составе португальской команды 83 матча, забив в них 20 голов. За национальную сборную Алжира нападающий сыграл в 31 матче, в которых отметился семью мячами.