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СМИ: "Порту" отклонил предложение "Спартака" о трансфере футболиста Браими

Спорт
28 августа, 13:07 UTC+3 ТАСС

По информации источника, красно-белые сделали португальскому клубу предложение о переходе 27-летнего алжирца за €25 млн

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Ясин Браими

Ясин Браими

© EPA/JOSE COELHO

ТАСС, 28 августа. Португальский футбольный клуб "Порту" отказался продавать алжирского нападающего Ясина Браими в московский "Спартак". Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, красно-белые сделали португальскому клубу предложение о переходе 27-летнего алжирца за €25 млн плюс бонусы в размере €5 млн, однако получили отказ.

Браими выступает за "Порту" с 2014 года. За это время игрок провел в составе португальской команды 83 матча, забив в них 20 голов. За национальную сборную Алжира нападающий сыграл в 31 матче, в которых отметился семью мячами.

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