Российская дзюдоистка Токарева дисквалифицирована на шесть месяцев за допинг

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ТАСС, 28 августа. Федерация дзюдо России приняла решение дисквалифицировать Екатерину Токареву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
21-летняя спортсменка была дисквалифицирована на шесть месяцев начиная с 23 июня 2017 года. Решение было принято во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.
Токарева является победительницей этапов Кубка Европы 2016 и 2017 годов.