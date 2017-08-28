Российская дзюдоистка Токарева дисквалифицирована на шесть месяцев за допинг

ТАСС, 28 августа. Федерация дзюдо России приняла решение дисквалифицировать Екатерину Токареву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

21-летняя спортсменка была дисквалифицирована на шесть месяцев начиная с 23 июня 2017 года. Решение было принято во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Токарева является победительницей этапов Кубка Европы 2016 и 2017 годов.