WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентября

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 25 августа, 19:10
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форумаАрмия и ОПК 25 августа, 19:10
WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентябряСпорт 25 августа, 18:59
СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"Спорт 25 августа, 18:50
ЦБ, Минфин и МЭР обсуждают субсидирование ставок по облигациям эмитентов из регионовЭкономика и бизнес 25 августа, 18:47
СМИ: КНДР наняла экс-сотрудников КГБ для защиты Ким Чен Ына от покушенийМеждународная панорама 25 августа, 18:44
Какие фильмы покажут на акции "Ночь кино"Культура 25 августа, 18:35
"Барселона" приобрела футболиста дортмундской "Боруссии" Дембеле за €105 млнСпорт 25 августа, 18:34
Манчини: "Зениту" досталась сложная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации 24 сентября в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
22 августа независимый комитет WADA по контролю за соответствием в Монреале провел совещание, на котором рассматривался и вопрос реализации РУСАДА дорожной карты по восстановлению организации. На заседании исполкома WADA будут представлены результаты совещания комитета.
Комитету WADA по контролю за соответствием поручается предоставлять независимые консультации и рекомендации руководству и совету WADA по вопросам, связанным с соблюдением обязательств по кодексу организации.
27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило провести в конце сентября полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.