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Риди: WADA находится в постоянном контакте с властями РФ по реализации дорожной карты

Спорт
3 августа, 14:31 UTC+3 ТАСС

Глава WADA уверен, что этот процесс будет продолжаться

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Президент WADA Крейг Риди

Президент WADA Крейг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 3 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) находится в постоянном контакте с российскими властями по реализации согласованной дорожной карты для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил президент WADA Крейг Риди, чьи слова приводит портал Inside the games.

Вторая часть критериев WADA для восстановления РУСАДА была опубликована 3 августа. Согласно оставшимся критериям, все ответственные официальные антидопинговые органы в России должны, в частности, публично признать результаты расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, российское правительство должно предоставить доступ к образцам Московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны из-за расследования российских правоохранительных органов. Кроме того, WADA предположительно в сентябре 2017 года проведет аудит РУСАДА.

"Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями по поводу реализации согласованной дорожной карты, и мне удалось договориться на много шагов вперед, - сказал Риди. - Я уверен, что этот процесс будет продолжаться".

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

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