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WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

Спорт
3 августа, 2:10 UTC+3 ТАСС

В частности, одним из оставшихся требований является признание Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России результатов расследования Ричарда Макларена

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ТАСС, 3 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть дорожной карты, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующая информация появилась на официальном сайте WADA. 

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

Оставшиеся критерии восстановления РУСАДА:

  • признание РУСАДА, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) результатов расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена;
  • открытие доступа к образцам Московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны из-за расследования российских правоохранительных органов;
  • наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора агентства с участием в качестве наблюдателей двух международных экспертов;
  • создание нового комитета по выдаче терапевтических исключений (TUE) и обеспечение его функционирования, члены комитета должны пройти профессиональную подготовку;
  • укомплектование состава допинг-офицеров и завершение их обучения;
  • оплата расходов двух международных экспертов, а также сотрудников Британского антидопингового агентства (UKAD), которые будут продолжать работать над восстановлением РУСАДА, как ожидается, до апреля 2018 года;
  • полная финансовая независимость РУСАДА от властей РФ;
  • наличие необходимых ресурсов для поддержания и развития проводимой образовательной программы;
  • WADA проведет аудит РУСАДА, предположительно, в сентябре 2017 года;
  • WADA проведет второй аудит через четыре месяца после восстановления возможности РУСАДА самостоятельно проводить допинг-тестирование.
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