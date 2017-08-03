WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

ТАСС, 3 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть дорожной карты, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующая информация появилась на официальном сайте WADA.

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

Оставшиеся критерии восстановления РУСАДА:

признание РУСАДА, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) результатов расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена;

открытие доступа к образцам Московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны из-за расследования российских правоохранительных органов;

наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора агентства с участием в качестве наблюдателей двух международных экспертов;

создание нового комитета по выдаче терапевтических исключений (TUE) и обеспечение его функционирования, члены комитета должны пройти профессиональную подготовку;

укомплектование состава допинг-офицеров и завершение их обучения;

оплата расходов двух международных экспертов, а также сотрудников Британского антидопингового агентства (UKAD), которые будут продолжать работать над восстановлением РУСАДА, как ожидается, до апреля 2018 года;

полная финансовая независимость РУСАДА от властей РФ;

наличие необходимых ресурсов для поддержания и развития проводимой образовательной программы;

WADA проведет аудит РУСАДА, предположительно, в сентябре 2017 года;

WADA проведет второй аудит через четыре месяца после восстановления возможности РУСАДА самостоятельно проводить допинг-тестирование.