WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

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ТАСС, 3 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть дорожной карты, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующая информация появилась на официальном сайте WADA.
После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.
Оставшиеся критерии восстановления РУСАДА: