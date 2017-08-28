Российская дзюдоистка Долгова проиграла в схватке за бронзу в весе до 48 кг на ЧМ

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ТАСС, 28 августа. Российская дзюдоистка Ирина Долгова не смогла завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира в Будапеште.
В поединке за третье место россиянка проиграла представительнице Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах оценкой иппон.
21-летняя Долгова является бронзовым призером Европейских игр 2015 года, а также обладательницей серебряной медали чемпионата Европы 2017 года.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.