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Российская дзюдоистка Долгова проиграла в схватке за бронзу в весе до 48 кг на ЧМ

Спорт
28 августа, 18:01 UTC+3 ТАСС

Спортсменка уступила представительнице Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах оценкой иппон

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Ирина Долгова

Ирина Долгова

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Российская дзюдоистка Ирина Долгова не смогла завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира в Будапеште.

В поединке за третье место россиянка проиграла представительнице Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах оценкой иппон.

21-летняя Долгова является бронзовым призером Европейских игр 2015 года, а также обладательницей серебряной медали чемпионата Европы 2017 года.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.

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