Путин поздравил сборную России по тхэквондо с победой на Универсиаде в Тайбэе

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов мужской сборной России по тхэквондо с победой в командных соревнованиях на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Текст поздравительной телеграммы опубликован поздно вечером в понедельник на сайте Кремля.
"Вы уверенно шли к финалу состязаний и в решающий момент были сильнее своих соперников, продемонстрировали волю и полную самоотдачу. Молодцы!", - говорится в поздравлении.
Мужская сборная России по тхэквондо в составе Рафаэля Аюкаева, Максата Аллалиева, Богдана Гречкина и Булата Магомедова завоевала золото в командных соревнованиях на Универсиаде в Тайбэе. В финале россияне победили команду Тайваня со счетом 34:20. Бронзовыми призерами стали сборные Южной Кореи и Казахстана.
Всего в активе сборной России 79 медалей - 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. На первой строчке сборная Японии (32-23-30), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-29). Универсиада завершится 30 августа.