Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня Универсиады

ТАСС, 28 августа. Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в девятый соревновательный день Универсиады в Тайбэе и вышли на третье место в общекомандном зачете.

Золото завоевали Юлия Бравикова (личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике), женская сборная по волейболу и теннисисты Ричард Музаев и Аслан Карацев (парный разряд). Серебряную медаль для российской команды выиграла Екатерина Селезнева (личное многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике).

Бронзовыми призерами стали теннисист Роман Сафиуллин (одиночный разряд), женская сборная по футболу, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье и ушуист Али Магомедов (до 60 кг).

Всего в активе сборной России 79 медалей - 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. На первой строчке сборная Японии (32-23-30), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-29).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко