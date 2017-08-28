Россиянка Бравикова выиграла личное многоборье в художественной гимнастике на Универсиаде

ТАСС, 28 августа. Россиянка Юлия Бравикова завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Универсиаде в Тайбэе.

Россиянка заработала 71,200 балла. Второе место заняла россиянка Екатерина Селезнева (69,175). Третьей стала представительница Белоруссии Анна Бажко (62,700). Позднее в понедельник состоится финал в многоборье среди групп.

Всего в активе сборной России теперь 76 медалей - 18 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (30-20-28). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-26), третью - сборная Тайваня (18-28-21).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко