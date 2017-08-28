Россиянин Магомедов завоевал бронзу Универсиады в ушу в весе до 60 кг

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ТАСС, 28 августа. Россиянин Али Магомедов стал бронзовым призером Универсиады в ушу в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Тайбэе.
В полуфинале Магомедов проиграл иранцу Эрфану Ахангаряну со счетом 0:2. В финале иранец встретится с китайцем Чжао Фусяном. Поединок пройдет 29 августа.
Всего в активе сборной России теперь 78 медалей (18 золотых, 25 серебряных, 35 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31-20-30). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-18-29), третью - сборная Тайваня (18-29-25).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко