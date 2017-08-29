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Бывший футболист "Локомотива" Маминов возглавил клуб ФНЛ "Тюмень"

Спорт
29 августа, 17:52 UTC+3 ТАСС

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона

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Владимир Маминов

Владимир Маминов

© ТАСС/ Михаил Метцель

ТАСС, 29 августа. Владимир Маминов назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тюмень". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Маминов приступит к своим обязанностям 30 августа. Предыдущим главным тренером "Тюмени" был Александр Ивченко, который покинул пост 11 августа.

Российским болельщикам Маминов известен по выступлениям за московский "Локомотив", за который полузащитник провел 290 матчей и забил 31 гол. Футболист завершил карьеру в 2008 году, после чего остался в столичном клубе в качестве помощника главного тренера Юрия Семина, а затем Юрия Красножана. В сезоне-2013/14 работал в тренерском штабе казанского "Рубина". В 2014-2015 гг. возглавлял подмосковные "Химки". В июле 2016 года Маминов был назначен на пост главного тренера московского клуба "Солярис", выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в мае он покинул клуб.

После 10 туров в первенстве ФНЛ "Тюмень" занимает предпоследнее, 19-е место с семью очками.

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