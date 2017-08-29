Российский дзюдоист Пуляев вышел в финал чемпионата мира в весе до 66 кг

ТАСС, 29 августа. Российский дзюдоист Михаил Пуляев пробился в финал чемпионата мира в весовой категории до 66 кг. Турнир проходит в Будапеште.

В полуфинальном поединке Пуляев одолел израильтянина Таля Фликера, проведя прием, который судьи оценили на иппон.

В финале россиянин встретится с японцем Хифуми Абэ.

30-летний Пуляев является двухкратным серебряным призером чемпионатов мира (2014, 2015) и бронзовым призером чемпионата Европы (2014).

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.