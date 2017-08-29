Россиянин Тищенко вышел в полуфинал ЧМ по боксу, гарантировав бронзу

ТАСС, 29 августа. Российский боксер Евгений Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

В четвертьфинале в весовой категории до 91 кг Тищенко победил новозеландца Дэвида Нийка по очкам (4:1). Соперник россиянина по финалу, который пройдет 31 августа, определится позднее.

"По сравнению с первым поединком, здесь уже был совсем другой стиль у соперника. Я готовился к этому, нужно было навязывать свою дистанцию, но какие-то моменты не получились - я пропускал постоянно один и тот же удар, так против него и не нашел никаких контраргументов. С сеткой мне повезло, так что буду отдыхать и настраиваться на следующие поединки", - сказал Тищенко после боя, слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Позднее четвертьфинальные бои проведут еще два российских боксера, которые могут претендовать на медали: Тамир Галанов (до 52 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Остальные россияне завершили свое выступление на турнире.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года, а также действующим чемпионом мира.

Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.