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Генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" продолжит поиск решений по гидроизоляции крыши

Спорт
29 августа, 19:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, августа. /ТАСС

Проблемы с протеканием крыши возникли 22 июля в ходе матча между футбольными клубами "Зенит" и "Рубин"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный подрядчик стадиона "Санкт-Петербург" продолжит поиск оптимальных решений с целью гидроизоляции раздвижной крыши. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе компании-генподрядчика арены "Метрострой".

"Мероприятия по обеспечению гидроизоляции крыши стадиона "Санкт-Петербург" продолжаются. Так, в данный момент происходит поиск решения на тему обеспечения гидроизоляции кровли стадиона в месте стыка рельса, по которому движется кровля в момент открытия или закрытия, и опорного кольца. Сложности обеспечения гидроизоляции данного стыка заключаются в том, что он не статичен, во время движения крыши происходит естественный подъем пилона и изгиб ездовой фермы", - сообщили в пресс-службе.

В компании пояснили, что эксплуатация раздвижной кровли общей площадью 68 тыс. кв. метров началась текущим летом, поэтому возникает необходимость корректировать или дорабатывать некоторые проектные решения. "Решения, опробованные ранее, предполагали использование напыления специального состава в месте соприкасания рельса и опорного кольца. Однако данное решение показало свою недееспособность, так как состав был предназначен только для конкретного металла - стали, в то время как в конструкции крыши использованы и другие металлы", - уточнили в "Метрострое".

По словам представителя пресс-службы, специалисты продолжают работу в данном направлении, и по итогам испытаний различных методов решения данной проблемы на опытных участках кровли будет определен наиболее оптимальный вариант, который будет реализован по всей площади ездовой фермы. При этом конкретных сроков для определения решений не обозначено, а протечки в светопрозрачной пленке ликвидируются в штатном режиме и не требуют разработки дополнительных проектных решений.

22 июля в ходе матча между футбольными клубами "Зенит" и "Рубин" была выявлена протечка крыши стадиона. Планировалось до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации разработать и утвердить корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем.

Строительство стадиона началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Строительные работы были завершены 29 декабря 2016 года, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Затем на стадионе проводились работы по подготовке объекта под требования ФИФА. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.

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