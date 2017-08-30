Мутко поздравил российских призеров и чемпионов Универсиады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил российских спортсменов, ставших победителями и призерами летней Универсиады в Тайбэе. Вице-премьер направил спортсменам правительственную телеграмму, текст которой оказался в распоряжении ТАСС.

"Вы проявили свои лучшие спортивные качества, уверенно боролись с достойными соперниками, принесли России заслуженные медали", - сказано в телеграмме.

Сборная России завоевала 94 награды - 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых - на Универсиаде в Тайбэе, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Церемония закрытия Универсиады в Тайбэе пройдет 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко