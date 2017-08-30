Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко поздравил российских призеров и чемпионов Универсиады

Спорт
30 августа, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Российская сборная заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 94 награды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил российских спортсменов, ставших победителями и призерами летней Универсиады в Тайбэе. Вице-премьер направил спортсменам правительственную телеграмму, текст которой оказался в распоряжении ТАСС.

Смотрите также

Сборная России завоевала 94 медали на Универсиаде в Тайбэе

Российские ватерполисты завоевали серебро Универсиады

"Вы проявили свои лучшие спортивные качества, уверенно боролись с достойными соперниками, принесли России заслуженные медали", - сказано в телеграмме.

Сборная России завоевала 94 награды - 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых - на Универсиаде в Тайбэе, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Церемония закрытия Универсиады в Тайбэе пройдет 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
2
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
3
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков
4
Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы
7
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама