Футболист "Спарты" Караваев подтвердил информацию о переговорах с клубами РФПЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Защитник чешской "Спарты" Вячеслав Караваев до закрытия трансферного окна может перейти в один из российских клубов. Эту информацию он подтвердил журналистам после тренировки в составе сборной России.

"Вернуться в Россию? Возможен такой вариант, я никогда в жизни не говорил, что вообще не вернусь, посмотрим. Вероятность существует, но могу и остаться в "Спарте". Агент ведет переговоры, но пока сказать сложно, потому что осталось два дня (до закрытия трансферного окна - прим. ТАСС)", - прокомментировал ситуацию Караваев.

Ранее тренер "Спарты" Радослав Ковач подтвердил ТАСС, что Караваев ведет переговоры о переходе в московский "Локомотив".

Караваев перешел в "Спарту" в 2016 году из московского ЦСКА, с 2014 года он играл в аренде в чешских командах "Дукла" и "Яблонец". В прошедшем сезоне провел за "Спарту" 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Также он был признан лучшим игроком "Спарты" в прошлом сезоне, став первым иностранцем, который удостоился этой награды.